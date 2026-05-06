Újabb megbeszélések a rehabilitációs központ létrehozásáról a Beregszászi kistérségben

További egyeztetések zajlottak egy korszerű, önkormányzati rehabilitációs központ létrehozásáról a Beregszászi kistérségben. A projekt előkészítése újabb szakaszába lépett, amely során szakmai partnerekkel folytattak részletes munkamegbeszélést.

A találkozón részt vett az Egészségügyi Technológiák (Medicsnyi Tehnolohiji) cég igazgatója, Ihor Deneszjuk, valamint a Könnyű Mozgás (Lehkij Ruh) egészségügyi központ vezetője, Marjan Kaminszkij. A felek áttekintették a központ létrehozásának koncepcióját, különös figyelmet fordítva a műszaki és szakmai előkészítésre.

A tervezett intézmény egyik legfontosabb sajátossága az innovatív működési modell: autonóm, úgynevezett off-grid energiaellátási rendszer kialakítása, amely függetlenséget biztosíthat a hagyományos energiahálózatoktól. Emellett a projekt számol a térség termálforrásainak hasznosításával is, ami nemcsak fenntarthatóbb működést tesz lehetővé, hanem jelentős gazdasági előnyökkel is járhat.

A szakemberek több mint tízéves tapasztalattal rendelkeznek a rehabilitáció területén, és aktív kapcsolatot ápolnak európai partnerekkel. Korábbi munkáik során számos projektet valósítottak meg a fizikai és komplex orvosi rehabilitáció különböző területein.

Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a partnerek nemcsak a kivitelezésben, hanem már az előkészítési fázisban is részt kívánnak venni. Módszertani ajánlásokkal és gyakorlati tanácsokkal segítik a műszaki feladatmeghatározás kidolgozását, valamint a további tervezési folyamatokat.

A kezdeményezés célja egy korszerű, hozzáférhető és akadálymentes rehabilitációs tér kialakítása, amely elsősorban a katonák, a háborús veteránok és családjaik számára nyújtana segítséget. A projekt hosszú távon hozzájárulhat a térség egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez és a közösség életminőségének javításához.

