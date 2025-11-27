Ukrajna generátorokat kapott kórházak számára Németországtól és az EU-tól
Az ukrán egészségügyi minisztérium 143 generátort kapott, amelyek beszerzését az Európai Unió és Németország közösen finanszírozta – hozta nyilvánosságra a kijevi német nagykövetség szerdán az X-en.
A külképviselet hozzátette, hogy a generátorokat húsz ukrajnai régió több mint száz kórházának szánták. „A berendezések összesen 17,4 megawatt teljesítményt biztosítanak, ami körülbelül 14 ezer háztartás számára elegendő” – írta a nagykövetség. Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint Maximilian Rasch, a német nagykövetség első beosztott diplomatája a generátorok átadásakor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, és segít neki átvészelni a telet.
A napokban Tajvan adományozott nagy teljesítményű generátorokat az észak-ukrajnai Csernyihiv megye hat olyan kistérségének, amelyek a legnagyobb károkat szenvedték el a háborús cselekmények miatt – emlékeztetett az Ukrinform.