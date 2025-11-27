Ukrajna generátorokat kapott kórházak számára Németországtól és az EU-tól

Az ukrán egészségügyi minisztérium 143 generátort kapott, amelyek beszerzését az Európai Unió és Németország közösen finanszírozta – hozta nyilvánosságra a kijevi német nagykövetség szerdán az X-en.

🇪🇺 і 🇩🇪 передали @MoH_Ukraine 143 генератори – для понад 100 медзакладів у 20 областях 🇺🇦. Разом вони дають 17,4 МВт – як для 14 тис. домогосподарств.



«Ми діємо швидко. ЄС залишатиметься непохитним у підтримці України», – Заступник Посла 🇩🇪 Раш. #МиРазом пройдемо цю зиму. pic.twitter.com/aoTAQ4EZy5 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 26, 2025

A külképviselet hozzátette, hogy a generátorokat húsz ukrajnai régió több mint száz kórházának szánták. „A berendezések összesen 17,4 megawatt teljesítményt biztosítanak, ami körülbelül 14 ezer háztartás számára elegendő” – írta a nagykövetség. Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint Maximilian Rasch, a német nagykövetség első beosztott diplomatája a generátorok átadásakor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, és segít neki átvészelni a telet.

A napokban Tajvan adományozott nagy teljesítményű generátorokat az észak-ukrajnai Csernyihiv megye hat olyan kistérségének, amelyek a legnagyobb károkat szenvedték el a háborús cselekmények miatt – emlékeztetett az Ukrinform.