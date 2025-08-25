Ukrajna legveszélyesebb mérgező növényei
Az ukrán természet lenyűgöző változatosságával kápráztat el, de ajándékai között mérgező növények is rejtőznek, amelyek élénk virágaikkal, finom illatukkal és lédús bogyóikkal csalogatnak, miközben titokban halálos veszélyt hordoznak. Ezek a növények súlyos mérgezést, égési sérüléseket okoznak, ezért a róluk szerzett tudás a biztonság kulcsa. Tudja meg, hogyan ismerheti fel ezeket a növényeket, és hogyan védheti meg magát és szeretteit!
A Himerija Youtube-csatorna vidójában összeszedte a legveszélyesebb ukrán növényeket. Ezek a növények élénk virágaikkal, finom illatukkal és lédús bogyóikkal vonzanak, de e szépség mögött valódi veszély rejlik.
Ukrajna legveszélyesebb mérgező növényei:
Nadragulya: szépség alkaloidákkal
A nadragulya (Atropa belladonna) ibolyaszínű virágaival és fényes fekete bogyóival csalogat, de minden része, különösen a termése, halálosan mérgező. Atropint tartalmaz, amely megtámadja az idegrendszert, hallucinációt, bénulást és szívmegállást okoz. A Kárpátokban és Polisszjában fordul elő. A mérgezés tünetei 20 perc alatt jelentkeznek: szájszárazság, kitágult pupillák. Kómához is vezethet. Gyermekeknél néhány bogyó is életveszélyes lehet.
Bürök: halálos hasonlóság
A foltos bürök (Conium maculatum) petrezselyemre vagy kaporra emlékeztet, de koniin nevű alkaloidja a légzőizmok bénulását okozza, ami végzetes lehet. Vízpartoknál és réteken nő. Már az érintése is veszélyes, 50 g/testtömegkilogramm halálos adag lehet. 2024-ben Ukrajnában több mérgezéses esetet is regisztráltak, mivel összetévesztették ehető növényekkel.
Csattanó maszlag: hallucináció a csapdában
A csattanó maszlag (Datura stramonium) fehér, tölcsér alakú virágairól és édes illatáról ismert, alkaloidokat tartalmaz, amelyek téveszméket, görcsöket és kómát okoznak. Parlagokon és utak mentén terjed. 2025-ben az urbanizáció miatt a városokban is megjelent, ahol gyakran összetévesztik dísznövényekkel. A mag különösen veszélyes – néhány szem is mérgezést okozhat.
Medvetalp: napfény okozta égések
A kaukázusi medvetalp nagy leveleivel és ernyős virágzatával kaporra emlékeztet, nedve furokumarinokat tartalmaz, amelyek a bőrre kerülve és napfény hatására égési sérüléseket okoznak. Útfeleken, elhagyatott udvarokon, vízpartokon – szinte bárhol megél ez az igénytelen, de annál veszélyesebb inváziós növény.
2024-ben Ukrajnában több mint 200 égési esetet regisztráltak, különösen nyáron, amikor sokan nem viselnek védőruházatot.
A medvetalp Kárpátalján évről évre egyre több helyen jelenik meg.
Farkasbogyó: csalogató a gyerekeknek
A farkasbogyó (Daphne mezereum) élénkvörös termései dafnint tartalmaznak, amely hányást, görcsöket és szívmegállást okozhat. A Kárpátok erdeiben nő. Gyermekeknél már 5–10 bogyó is halálos lehet. 2025-ben a szakértők a gyermeki kíváncsiság miatt a mérgezések számának növekedését figyelték meg.
Sisakvirág: kárpáti mérgező
A sisakvirág (Aconitum), más néven „mérgek királynője”, akonit, farkasölüfű vagy farkasfű, a Kárpátokban található, akonitint tartalmaz, amely az idegrendszert támadja. Már a nedvével való érintkezés zsibbadást okoz, lenyelve pedig halált. 2023-ban turisták mérgezését is jelentették, akik ehető növényekkel tévesztették össze.
Az M.H. Holodnyij Botanikai Intézet adatai szerint Ukrajnában több mint 250 mérgező növényfaj él, és számuk a klímaváltozás miatt növekszik. 2025-ben már 150 mérgezéses esetet regisztráltak, főként gyerekek és vadnövénygyűjtők körében.
Bár a hat legmérgezőbb növény közé nem került be, a boglárka például élénk virágaival gyönyörű, azonban ha hozzáérünk a növényhez, az bőrgyulladást okozhat, különösen az érzékeny bőrű emberek esetében. Ha véletlenül lenyeljük a virágát, az a száj felhólyagzásához és bélproblémákhoz vezet.
A ricinus minden része – levelei, virágai és magjai is – emberre, állatokra mérgező hatású anyagokat tartalmaz. A magok ricintartalma a mérgező, gyerekeknél 1-2 db is halálos mennyiség lehet, felnőtteknél 4-20 db mag jelenti a halálos dózist.
Hogyan védekezzünk a mérgező növények ellen?
- Ne érintsen ismeretlen növényeket, különösen az élénk bogyósokat.
- Tanítsa meg a gyerekeket, hogy kerüljék a gyanús növényeket.
- Viseljen védőruhát és kesztyűt, különösen medvetalp közelében.
- Mérgezés esetén azonnal hívja a 103-as segélyhívószámot, vagy mielőbb keresse fel a legközelebbi kórházat. Ameddig a mentő megérekezik, tiszta vízzal mossa meg az érintett területet, és vegyen be széntablettát.