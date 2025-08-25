Az ukrán természet lenyűgöző változatosságával kápráztat el, de ajándékai között mérgező növények is rejtőznek, amelyek élénk virágaikkal, finom illatukkal és lédús bogyóikkal csalogatnak, miközben titokban halálos veszélyt hordoznak. Ezek a növények súlyos mérgezést, égési sérüléseket okoznak, ezért a róluk szerzett tudás a biztonság kulcsa. Tudja meg, hogyan ismerheti fel ezeket a növényeket, és hogyan védheti meg magát és szeretteit!

A Himerija Youtube-csatorna vidójában összeszedte a legveszélyesebb ukrán növényeket. Ezek a növények élénk virágaikkal, finom illatukkal és lédús bogyóikkal vonzanak, de e szépség mögött valódi veszély rejlik.

Ukrajna legveszélyesebb mérgező növényei:

Nadragulya: szépség alkaloidákkal

A nadragulya (Atropa belladonna) ibolyaszínű virágaival és fényes fekete bogyóival csalogat, de minden része, különösen a termése, halálosan mérgező. Atropint tartalmaz, amely megtámadja az idegrendszert, hallucinációt, bénulást és szívmegállást okoz. A Kárpátokban és Polisszjában fordul elő. A mérgezés tünetei 20 perc alatt jelentkeznek: szájszárazság, kitágult pupillák. Kómához is vezethet. Gyermekeknél néhány bogyó is életveszélyes lehet.

Bürök: halálos hasonlóság

A foltos bürök (Conium maculatum) petrezselyemre vagy kaporra emlékeztet, de koniin nevű alkaloidja a légzőizmok bénulását okozza, ami végzetes lehet. Vízpartoknál és réteken nő. Már az érintése is veszélyes, 50 g/testtömegkilogramm halálos adag lehet. 2024-ben Ukrajnában több mérgezéses esetet is regisztráltak, mivel összetévesztették ehető növényekkel.

Csattanó maszlag: hallucináció a csapdában

A csattanó maszlag (Datura stramonium) fehér, tölcsér alakú virágairól és édes illatáról ismert, alkaloidokat tartalmaz, amelyek téveszméket, görcsöket és kómát okoznak. Parlagokon és utak mentén terjed. 2025-ben az urbanizáció miatt a városokban is megjelent, ahol gyakran összetévesztik dísznövényekkel. A mag különösen veszélyes – néhány szem is mérgezést okozhat.

Medvetalp: napfény okozta égések

A kaukázusi medvetalp nagy leveleivel és ernyős virágzatával kaporra emlékeztet, nedve furokumarinokat tartalmaz, amelyek a bőrre kerülve és napfény hatására égési sérüléseket okoznak. Útfeleken, elhagyatott udvarokon, vízpartokon – szinte bárhol megél ez az igénytelen, de annál veszélyesebb inváziós növény.

2024-ben Ukrajnában több mint 200 égési esetet regisztráltak, különösen nyáron, amikor sokan nem viselnek védőruházatot.

A medvetalp Kárpátalján évről évre egyre több helyen jelenik meg.

Farkasbogyó: csalogató a gyerekeknek

A farkasbogyó (Daphne mezereum) élénkvörös termései dafnint tartalmaznak, amely hányást, görcsöket és szívmegállást okozhat. A Kárpátok erdeiben nő. Gyermekeknél már 5–10 bogyó is halálos lehet. 2025-ben a szakértők a gyermeki kíváncsiság miatt a mérgezések számának növekedését figyelték meg.

Sisakvirág: kárpáti mérgező

A sisakvirág (Aconitum), más néven „mérgek királynője”, akonit, farkasölüfű vagy farkasfű, a Kárpátokban található, akonitint tartalmaz, amely az idegrendszert támadja. Már a nedvével való érintkezés zsibbadást okoz, lenyelve pedig halált. 2023-ban turisták mérgezését is jelentették, akik ehető növényekkel tévesztették össze.

Az M.H. Holodnyij Botanikai Intézet adatai szerint Ukrajnában több mint 250 mérgező növényfaj él, és számuk a klímaváltozás miatt növekszik. 2025-ben már 150 mérgezéses esetet regisztráltak, főként gyerekek és vadnövénygyűjtők körében.

Bár a hat legmérgezőbb növény közé nem került be, a boglárka például élénk virágaival gyönyörű, azonban ha hozzáérünk a növényhez, az bőrgyulladást okozhat, különösen az érzékeny bőrű emberek esetében. Ha véletlenül lenyeljük a virágát, az a száj felhólyagzásához és bélproblémákhoz vezet.

A ricinus minden része – levelei, virágai és magjai is – emberre, állatokra mérgező hatású anyagokat tartalmaz. A magok ricintartalma a mérgező, gyerekeknél 1-2 db is halálos mennyiség lehet, felnőtteknél 4-20 db mag jelenti a halálos dózist.

Hogyan védekezzünk a mérgező növények ellen?

Ne érintsen ismeretlen növényeket, különösen az élénk bogyósokat.

Tanítsa meg a gyerekeket, hogy kerüljék a gyanús növényeket.

Viseljen védőruhát és kesztyűt, különösen medvetalp közelében.

Mérgezés esetén azonnal hívja a 103-as segélyhívószámot, vagy mielőbb keresse fel a legközelebbi kórházat. Ameddig a mentő megérekezik, tiszta vízzal mossa meg az érintett területet, és vegyen be széntablettát.

Kárpátalja.ma