Ukrajnai gyerekek mentális egészsége a háború árnyékában

A háború kitörése óta jelentősen romlott az ukrajnai gyerekek pszichés állapota. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2024-es adatai szerint a gyermekek 44%-ánál mutatkoztak poszttraumás stressz-zavarra (PTSD) utaló jelek. A pszichológiai támogatás sok esetben létfontosságú.

A tizenévesek különösen érzékenyek a szorongásra és a bizonytalanságra. Natalia Maszjak gyermekpszichológus szerint a fiatalok nyitottak a mentális egészség kérdéseire, és gyakran barátaik pozitív tapasztalatai ösztönzik őket a segítségkérésre. Ugyanakkor a szülői támogatás hiánya és a jogi korlátok akadályozzák a hozzáférést, különösen a 14 év alatti gyermekek esetében, akiknek a pszichológiai ellátáshoz a szülő beleegyezése szükséges.

A háború következtében az ukrajnai gyerekek folyamatos stressznek, traumáknak és szorongásnak vannak kitéve. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a pszichológiai segítségnyújtás haladéktalan biztosítása létfontosságú, és a rendszernek a gyermek érettségét és szükségleteit kell elsődlegesen figyelembe vennie, nemcsak az életkort.

A szakemberek három tipikus állapotot figyelnek meg a háború sújtotta gyerekeknél: magas szorongásszint, depressziós tünetek és poszttraumás stressz. A pszichológiai támogatás elérhetősége kulcsfontosságú, és a szakértők szerint a gyermek érettségének és szükségleteinek kell elsődleges szemponttá válnia az életkor helyett.

Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy sok szülő még mindig nem veszi komolyan a mentális egészséget Ukrajnában, így nem adnak kellő támogatást gyermeküknek az ügyben, hogy pszichológussal konzultáljanak.

Ukrajnában a pszichológiai ellátás többféle rendszerben működik: orvosi, oktatási és szociális. A jogi bizonytalanság miatt a gyermekek sokszor segítség nélkül maradnak. Nemzetközi tapasztalatok szerint – például Ausztriában, Franciaországban vagy Svédországban – a pszichológiai ellátás teljesen integrált az egészségügyi rendszerbe, míg Hollandiában, Lengyelországban vagy Spanyolországban részleges integráció van, ami rugalmasságot, de párhuzamos rendszereket jelent.

Az UNICEF és partnerei Lengyelországban a uSupport online platformot hozták létre, amely 16–24 éves fiataloknak nyújt pszichológiai támogatást ukrán, lengyel és orosz nyelven. A platform lehetőséget ad kérdések feltevésére, online konzultációra, valamint tudományosan megalapozott cikkek és útmutatók elérésére. Célja, hogy biztonságos teret biztosítson a fiatalok számára, és kiegészítse a személyes segítségnyújtást.

A szakmai javaslat szerint Ukrajnában sürgősen szükség lenne egy külön törvényre, amely egyértelműen szabályozná a gyermekek pszichológiai ellátásához való hozzáférését, megszüntetve a jogi ellentmondásokat, és erősítve a fiatalok jogait az egészségügy területén.

A nemzetközi trend ma már a gyermek érettségének és belátásának mérlegelésére helyezi a hangsúlyt, nem pedig a szigorú életkori határokra. A cél, hogy a segítségnyújtás ne formális eljárás, hanem valódi biztonsági kérdés legyen.

A szakemberek szerint a gyors és könnyű hozzáférés a pszichológiai segítséghez életbevágó lehet a háborút túlélő gyerekek számára.

