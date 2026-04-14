Elhunyt Vaszil Ruszin, Kárpátalja neves sebészprofesszora

Életének 77. évében elhunyt Vaszil Ruszin, Kárpátalja ismert sebészorvosa és professzora – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A megyevezető méltatásában kiemelte, hogy a professzor jelentős szerepet játszott a kárpátaljai sebészet fejlődésében.

Ruszin Vaszil Ivanovics 1949. szeptember 26-án született Ungváron. Orvosi pályafutását az Ungvári Állami Egyetem orvosi karának elvégzését követően kezdte, első éveiben sebészként dolgozott. Ekkor alapozta meg azt a szakmai tudást és felelősségtudatot, amely később meghatározta kiemelkedő orvosi tevékenységét.

Későbbi pályája szorosan összefonódott a tudományos és oktatói munkával. Orvostudományi doktori címet szerzett, majd az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának sebészeti tanszékén professzorként tevékenykedett. Emellett az Ukrajnai Mérnöki Tudományos Akadémia tagja is volt.

Szakmai munkásságát nemcsak Ukrajnában, hanem nemzetközi szinten is elismerték. Magas szintű szakmai tudása, elkötelezettsége és következetes munkája révén meghatározó alakja volt a kárpátaljai sebészet fejlődésének.

Több évtizedes pályafutása során – többek között fősebészként és a Kárpátaljai Sebészek Egyesületének elnökeként – jelentős szerepet vállalt a fiatal orvosok képzésében és a helyi tudományos iskola kialakításában.

Vaszil Ruszin az „Ukrajna érdemes orvosa” címet is elnyerte, szakmai és oktatói tevékenysége révén generációk számára jelentett példát.

A professzor emlékét tisztelet és megbecsülés övezi.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló család felé.

