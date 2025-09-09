Véradás Nagydobronyban: adj vért, ments életet szeptember 11-én
A Nagydobronyi Községi Tanács a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomással közösen véradási napot szervez szeptember 11-én (csütörtökön). A kezdeményezés célja, hogy minél több önkéntes segítse azokat, akiknek életmentő vérre van szükségük – kórházi kezelések, műtétek vagy balesetek következtében.
A véradás helyszíne és időpontja:
Időpont: 2025. szeptember 11. (csütörtök), 09:00 (közép-európai idő szerint).
Helyszín: Nagydobronyi Családorvosi Rendelő.
Cím: Nagydobrony, Kisdobronyi u. 129.
Elérhetőség:
+38 (075) 417 73 13
+38 (095) 017 73 13
A véradás menete:
- Regisztráció;
- Vérminta laborvizsgálata;
- Orvosi vizsgálat;
- Véradás;
- Igazolás kiadása a résztvevőknek.
A véradás feltételei:
- Ukrán állampolgárság;
- 18 év feletti életkor;
- Legalább 50 kg testsúly.
Ki nem adhat vért?
- Akik HIV, AIDS, hepatitis, tuberkulózis, daganatos vagy vérképzőszervi betegségben szenvednek
- Akik tetováláson vagy piercingbeültetésen estek át az elmúlt 6 hónapban
- Akik megfázásos betegségekben szenvedtek az elmúlt 1 hónapban (pl. influenza, köhögés, torokfájás)
Hogyan készüljünk a véradásra?
- Kerüljük a zsíros ételeket a véradás előtti napon.
- Ne fogyasszunk alkoholt legalább 2-3 nappal korábban.
- Ne dohányozzunk legalább 1 órával a véradás előtt.
- Gyógyszerek szedése nem ajánlott a véradást megelőző 3 napban
A véradás önkéntes és térítésmentes, ugyanakkor felbecsülhetetlen segítség azoknak, akik sürgős orvosi beavatkozásra szorulnak. Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti.
A szervezők mindenkit arra kérnek, aki megfelel a feltételeknek, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és adjon vért szeptember 11-én – hiszen egy kis önfeláldozás mások számára a túlélést jelentheti.