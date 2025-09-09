Véradás Nagydobronyban: adj vért, ments életet szeptember 11-én

Bursza Krisztina Egészség

A Nagydobronyi Községi Tanács a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomással közösen véradási napot szervez szeptember 11-én (csütörtökön). A kezdeményezés célja, hogy minél több önkéntes segítse azokat, akiknek életmentő vérre van szükségük – kórházi kezelések, műtétek vagy balesetek következtében.

 A véradás helyszíne és időpontja:

Időpont: 2025. szeptember 11. (csütörtök), 09:00 (közép-európai idő szerint).

Helyszín: Nagydobronyi Családorvosi Rendelő.

Cím: Nagydobrony, Kisdobronyi u. 129.

Elérhetőség:

 +38 (075) 417 73 13

 +38 (095) 017 73 13

A véradás menete:

  • Regisztráció;
  • Vérminta laborvizsgálata;
  • Orvosi vizsgálat;
  • Véradás;
  • Igazolás kiadása a résztvevőknek.

A véradás feltételei:

  • Ukrán állampolgárság;
  • 18 év feletti életkor;
  • Legalább 50 kg testsúly.

Ki nem adhat vért?

  • Akik HIV, AIDS, hepatitis, tuberkulózis, daganatos vagy vérképzőszervi betegségben szenvednek
  • Akik tetováláson vagy piercingbeültetésen estek át az elmúlt 6 hónapban
  • Akik megfázásos betegségekben szenvedtek az elmúlt 1 hónapban (pl. influenza, köhögés, torokfájás)

Hogyan készüljünk a véradásra?

  • Kerüljük a zsíros ételeket a véradás előtti napon.
  • Ne fogyasszunk alkoholt legalább 2-3 nappal korábban.
  • Ne dohányozzunk legalább 1 órával a véradás előtt.
  • Gyógyszerek szedése nem ajánlott a véradást megelőző 3 napban

A véradás önkéntes és térítésmentes, ugyanakkor felbecsülhetetlen segítség azoknak, akik sürgős orvosi beavatkozásra szorulnak. Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti.

A szervezők mindenkit arra kérnek, aki megfelel a feltételeknek, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és adjon vért szeptember 11-én – hiszen egy kis önfeláldozás mások számára a túlélést jelentheti.

Kárpátalja.ma