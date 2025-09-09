Véradás Nagydobronyban: adj vért, ments életet szeptember 11-én

A Nagydobronyi Községi Tanács a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomással közösen véradási napot szervez szeptember 11-én (csütörtökön). A kezdeményezés célja, hogy minél több önkéntes segítse azokat, akiknek életmentő vérre van szükségük – kórházi kezelések, műtétek vagy balesetek következtében.

A véradás helyszíne és időpontja:

Időpont: 2025. szeptember 11. (csütörtök), 09:00 (közép-európai idő szerint).

Helyszín: Nagydobronyi Családorvosi Rendelő.

Cím: Nagydobrony, Kisdobronyi u. 129.

Elérhetőség:

+38 (075) 417 73 13

+38 (095) 017 73 13

A véradás menete:

Regisztráció;

Vérminta laborvizsgálata;

Orvosi vizsgálat;

Véradás;

Igazolás kiadása a résztvevőknek.

A véradás feltételei:

Ukrán állampolgárság;

18 év feletti életkor;

Legalább 50 kg testsúly.

Ki nem adhat vért?

Akik HIV, AIDS, hepatitis, tuberkulózis, daganatos vagy vérképzőszervi betegségben szenvednek

Akik tetováláson vagy piercingbeültetésen estek át az elmúlt 6 hónapban

Akik megfázásos betegségekben szenvedtek az elmúlt 1 hónapban (pl. influenza, köhögés, torokfájás)

Hogyan készüljünk a véradásra?

Kerüljük a zsíros ételeket a véradás előtti napon.

Ne fogyasszunk alkoholt legalább 2-3 nappal korábban.

Ne dohányozzunk legalább 1 órával a véradás előtt.

Gyógyszerek szedése nem ajánlott a véradást megelőző 3 napban

A véradás önkéntes és térítésmentes, ugyanakkor felbecsülhetetlen segítség azoknak, akik sürgős orvosi beavatkozásra szorulnak. Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti.

A szervezők mindenkit arra kérnek, aki megfelel a feltételeknek, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és adjon vért szeptember 11-én – hiszen egy kis önfeláldozás mások számára a túlélést jelentheti.

