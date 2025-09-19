Véradási akció Beregszászban

A Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás mobil csapata ismét véradási akciót szervez a Bereg-Kábel gyárban.

Szeptember 24-én közép-európai idő szerint 8.00 órától van lehetőség a véradásra.

Ez kiváló alkalom arra, hogy jó ügyet támogassunk, és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Egyetlen véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük!

A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy csatlakozzanak a nemes kezdeményezéshez, és adjanak egy cseppnyi életet.

Kárpátalja.ma