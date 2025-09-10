Véradó nap a Bátyúi kistérségben

Véradó napot szerveznek szeptember 18-án Bátyúban.

A kistérség hivatalos tájékoztatása szerint szeretettel várnak mindenkit, aki csatlakozna ehhez a nemes ügyhöz.

Vérdonorra minden nap szükség van sebesült katonák számára, súlyos műtétek után lábadozóknak, onkológiai és hematológiai betegeknek, valamint az intenzív osztályon fekvő gyermekeknek.

Az előzetes bejelentkezés kötelező! Ezt a +380673501953-as telefonszámon tehetik meg.

A véradás helyszíne a Bátyúi Családorvosi Rendelő (Bátyú, Kossuth u. 55.).

Ki lehet véradó?

• 18–60 év közötti személy,

• legalább 50 kg testsúly,

• kizáró ok bármilyen akut vagy krónikus betegség,

• kizáró ok továbbá az egészségügyi ellenjavallat.

Kárpátalja.ma