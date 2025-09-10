Véradó nap a Bátyúi kistérségben
Véradó napot szerveznek szeptember 18-án Bátyúban.
A kistérség hivatalos tájékoztatása szerint szeretettel várnak mindenkit, aki csatlakozna ehhez a nemes ügyhöz.
Vérdonorra minden nap szükség van sebesült katonák számára, súlyos műtétek után lábadozóknak, onkológiai és hematológiai betegeknek, valamint az intenzív osztályon fekvő gyermekeknek.
Az előzetes bejelentkezés kötelező! Ezt a +380673501953-as telefonszámon tehetik meg.
A véradás helyszíne a Bátyúi Családorvosi Rendelő (Bátyú, Kossuth u. 55.).
Ki lehet véradó?
• 18–60 év közötti személy,
• legalább 50 kg testsúly,
• kizáró ok bármilyen akut vagy krónikus betegség,
• kizáró ok továbbá az egészségügyi ellenjavallat.