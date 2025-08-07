Veszélyesek az ungvári gyermekkórház óvóhelyei

Súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel a gyermekek számára fenntartott óvóhelyeken az Ukrán Legfelsőbb Tanács Emberi Jogi Biztosának Hivatala.

Az ellenőrzést az ungvári gyermekkórház több helyszínén – köztük a Brascsák, Rákóczi és Hoshovszkij utcákban található épületekben – végezték el.

A vizsgálat szerint az óvóhelyek állapota életveszélyes lehet vészhelyzet esetén, különösen a gyermekek, betegek, mozgáskorlátozottak és belső menekültek számára.

A leggyakoribb és legsúlyosabb problémák:

Nincs elektromos vagy vészvilágítás

Az evakuációs kijáratok el vannak torlaszolva vagy nincsenek megfelelően jelölve

Nincsenek meg a hosszabb tartózkodáshoz szükséges alapvető feltételek (víz, elsősegélycsomag, ülőhelyek)

Nincsenek kijelölt felelős személyek, hiányzik a riasztási és kommunikációs rendszer.

Az óvóhelyek nedvesek, penészesek, egészségtelen környezetet jelentenek.

A jelentés szerint ezek az állapotok súlyosan veszélyeztetik az emberi jogokat és a fizikai biztonságot.

A jogvédő hivatal már készíti a hivatalos felszólító jegyzőkönyveket, melyekben konkrét ajánlásokat fogalmaznak meg a helyi önkormányzatok számára a helyzet mielőbbi orvoslására.

A jogszabályok értelmében minden közintézmény – különösen az egészségügyi és oktatási létesítmények – köteles biztonságos, használható óvóhelyet biztosítani vészhelyzet esetén.

Kárpátalja.ma