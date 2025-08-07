Veszélyesek az ungvári gyermekkórház óvóhelyei
Súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel a gyermekek számára fenntartott óvóhelyeken az Ukrán Legfelsőbb Tanács Emberi Jogi Biztosának Hivatala.
Az ellenőrzést az ungvári gyermekkórház több helyszínén – köztük a Brascsák, Rákóczi és Hoshovszkij utcákban található épületekben – végezték el.
A vizsgálat szerint az óvóhelyek állapota életveszélyes lehet vészhelyzet esetén, különösen a gyermekek, betegek, mozgáskorlátozottak és belső menekültek számára.
A leggyakoribb és legsúlyosabb problémák:
- Nincs elektromos vagy vészvilágítás
- Az evakuációs kijáratok el vannak torlaszolva vagy nincsenek megfelelően jelölve
- Nincsenek meg a hosszabb tartózkodáshoz szükséges alapvető feltételek (víz, elsősegélycsomag, ülőhelyek)
- Nincsenek kijelölt felelős személyek, hiányzik a riasztási és kommunikációs rendszer.
- Az óvóhelyek nedvesek, penészesek, egészségtelen környezetet jelentenek.
A jelentés szerint ezek az állapotok súlyosan veszélyeztetik az emberi jogokat és a fizikai biztonságot.
A jogvédő hivatal már készíti a hivatalos felszólító jegyzőkönyveket, melyekben konkrét ajánlásokat fogalmaznak meg a helyi önkormányzatok számára a helyzet mielőbbi orvoslására.
A jogszabályok értelmében minden közintézmény – különösen az egészségügyi és oktatási létesítmények – köteles biztonságos, használható óvóhelyet biztosítani vészhelyzet esetén.