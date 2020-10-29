Вшанували пам’ять жертв радянського авіаудару 1944 року

На військовій частині громадського кладовища м. Берегово та залізничній станції міста вшановували пам’ять жертв радянського авіаудару 1944 року 9 жовтня.

Спочатку гості зібралися на громадському кладовищі та поклали вінки на честь жертв. Після цього захід, в організації ГО “Про Культура Субкарпатика”продовжили на залізничній станції.

Матяш Сіладі, генеральний консул Консульства Угорщини в Берегові згадував події 1944 року. Він підкреслив:

– Пам’ять про героїв є важливою частиною кожного народу. Пам’ятаючи їх, ми цінуємо своє історичне минуле. Важливо, щоб самооцінка, історія та віра в виживання нації були твердими, і таким чином ми зберегли цю віру та надію на майбутнє. Угорський народ – горда нація. Тому ми пам’ятаємо з піднятою головою. Ми сподіваємось, що в майбутньому це дасть нам сили подолати будь-яку кризу.

Ільдіко Орос, президент ГО “Про Культура Субкарпатика”, привітала присутніх цитатою Міклоша Радноті «Не знаю». Поет описує жахи війни, що торкалися цивільного населення.

– Ми сьогодні тут для того, щоб передати: кожен повинен бути на своєму місці і говорити вчасно! Нам потрібно діяти вчасно, наша доля залежить тільки від цього. Кожен несе відповідальність за те, що робить. Тому важливо, якого політичного лідера ми обираємо.

Після промов Барбара Симеонов виконала музичну версію поеми Ференца Буди «Війна». Потім, представники церков: Янош Молнар, римо-католицький священик, та Іштван Мароші, греко-католицький священник, молилися за жертв.

В кінці, вінки пам’яті поклали на табличку на стіні залізничного вокзалу.





Mondik Márta

Kárpátalja.ma