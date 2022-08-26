gyermekcipő

377 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Kárpátalja.ma Háború

Більше ніж 1 110 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 26 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Emelkedett a háborúban elhunyt gyermekek száma

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 42. 

25 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Some 377 children killed due to Russian aggression against Ukraine

Офіс Генерального прокурора