Amerikai küldöttség érkezett Kijevbe

Donald Trump szerdán magas rangú delegációt küldött Kijevbe, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrajnai háború megszüntetéséről, ezzel újabb kísérletet téve a béketárgyalások újjáélesztésére.

Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkára, valamint két, négy csillaggal kitüntetett tábornok tárgyalásokat fog folytatni Volodimir Zelenszkij elnökkel és más ukrán tisztviselőkkel, valamint a hadsereg és az ipar legfőbb képviselőivel. Emellett Driscoll egy későbbi időpontra orosz tisztviselőkkel is tervez találkozót – írja a The Wall Street journal.

A portál értesülése szerint

a Fehér Ház ezen lépése részben abból a meggyőződésből fakad, hogy Moszkva nyitottabb lehet a katonai közvetítéssel történő tárgyalásokra, illetve abból a csalódottságból is következik, hogy a korábbi próbálkozások kevés eredményt hoztak.

„Driscoll azért utazik Ukrajnába, hogy tájékozódjon a helyszíni körülményekről. Részt fog venni a találkozókon, majd beszámol az eredményekről a Fehér Háznak” – mondta egy magas rangú adminisztrációs tisztviselő. Hozzátette:

„Az elnök világossá tette, hogy ideje leállítani a harcokat és megkötni a háború végét célzó megállapodást.”

Egy másik tisztviselő szerint Driscoll küldetése a béketárgyalások újraindítása Trump elnök nevében.

Driscoll felettese, Pete Hegseth védelmi miniszter januári hivatalba lépése óta nem látogatott Kijevbe. Bár szokatlan döntésnek tűnik, hogy a hadsereg polgári vezetőjét küldik, – akinek feladata elsősorban a katonák kiképzése és felszerelése – Trump gyakran támaszkodik váratlan küldöttekre, például Steve Witkoff volt ingatlanfejlesztőre, aki jelenleg az elnök különleges megbízottjaként dolgozik.

Egyelőre nem világos, hogy Driscoll a Fehér Ház részéről új tárgyalási javaslatot vázolt-e fel Zelenszkijnek, azonban ismert a Fehér Ház korábbi javaslata, miszerint a feleknek le kellene fagyasztani a kelet-ukrajnai frontvonalakat a béketárgyalások előmozdítása érdekében.

Driscoll egyike azon kevés magas rangú amerikai tisztviselőnek, aki Ukrajnába látogatott Trump Fehér Házba való visszatérése óta.

