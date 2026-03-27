Az Egyesült Államok 25 millió dolláros programot indít elhurcolt ukrán gyerekek hazajuttatására

Az Egyesült Államok 25 millió dolláros segítséget nyújt az Oroszországba elvitt ukrán gyerekek hazajuttatása érdekében zajló munkához – jelentette be az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a Kongresszussal összehangoltan meghatározott támogatási program forrásai olyan ukrán gyermekek és fiatalok azonosítására, nyomainak felkutatására, visszajuttatására és rehabilitációjára fordíthatók, akiket erővel vagy más módon vittek el családjaiktól és közösségeikből.

A közlemény kiemeli, hogy a humanitárius célú segítségnyújtás része Donald Trump elnök erőfeszítéseinek, amelyek a hosszú távú, tartós béke megteremtését célozzák Ukrajnában.

Amerikai forrásokból jelenleg is tucatnyi olyan támogató program zajlik, ami kritikus fontosságú, életmentő segítséget nyújt az erőszak által érintett polgári lakosságnak – közölte az amerikai külügyminisztérium.

Nyitókép: The Guardian/illusztréció

MTI