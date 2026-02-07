Az Egyesült Államok katonai jármű pót-alkatrészeket ad el Ukrajna számára

Az Egyesült Államok kormánya katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára 185 millió dollár értékben – közölte a külügyminisztérium pénteken.

A közlemény szerint a törvénynek megfelelően a minisztérium tájékoztatta az eladásról a Kongresszust. A szállításra jóváhagyott eszközök úgynevezett 9-es osztályú pótalkatrészek, amelyeket az Egyesült Államok által korábban átadott katonai járművekben használnak.

A hivatalos besorolás szerint az érintett pótalkatrészek között motorok, hajtásláncok, kerekek, gumiabroncsok és fékek vannak.

Forrás: MTI