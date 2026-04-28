Az éjjel több mint 120 drónt vetett be az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 123 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét el tudta fogni, azonban a csapásokban legkevesebb egy ember meghalt és sokan megsebesültek, több helyen károk keletkeztek lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 95 drónt tudott hatástalanítani az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 16 helyszínen 19 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dróntámadás érte egyebek között az ország középső részén fekvő Krivij Rih várost, Ukrajna egyik fontos ipari központját, ahol egy ember meghalt, öt másik pedig megsebesült – jelentette Olekszndr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A hivatalos információk szerint egy infrastrukturális objektumot több találat is ért.

Az északkelet-ukrajnai Konotopot tömeges dróncsapás érte, lakóházak, infrastrukturális és energetikai létesítmények rongálódtak meg – tette közzé Artrem Szemehin polgármester a Telegramon.

A városvezető beszámolója szerint megrongálódott az elektromos hálózat, valamint a központi járási kórháznak és több más közintézménynek az épülete. Konotopban részben megsemmisült az energiaellátó infrastruktúra, emiatt a város egy része áramszolgáltatás nélkül maradt – fűzte hozzá a polgármester.

Április 28-án reggel orosz dróntámadás érte a Harkiv megyei Csuhujivt is, aminek következtében egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsebesült – tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a Telegramon.

Forrás: MTI