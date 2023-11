Az orosz erők rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát

Az orosz erők 31 Sahid típusú csapásmérő drónnal és több különböző típusú rakétával mértek csapást szombatra virradó éjjel Ukrajna területére, a légvédelem 19 drónt semmisített meg – közölte az ukrán légierő szombaton a Telegramon.

A kijevi katonai adminisztráció a Telegramon arról számolt be, hogy az ukrán fővárosra irányított valamennyi drónt a levegőben megsemmisítette az ukrán hadsereg. Később a főváros katonai adminisztrációja közölte, hogy az éjszakai dróntámadás után Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt ki Kijevre. A hatóságok szerint infrastrukturális létesítményt nem ért találat. Kijev környékén azonban két rakéta két település között egy mezőn csapódott be. A robbanáshullám öt lakóépületet rongált meg és kisebb károk keletkeztek egy magánvállalat épületében is.

Oleh Szkiper, a déli Odessza megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a régióban két becsapódás történt, aminek következtében három helyi lakos sebesült meg.

Az orosz ellenséges erők pénteken 121-szer lőtték Herszon megyét. Erről Olekszandr Prokudin, a megye katonai adminisztrációjának vezetője számolt be a Telegramon.

A jelentés szerint az orosz hadsereg eltalált egy lakónegyedet és egy gyárat is. A támadásban ketten meghaltak, nyolcan megsérültek.

Az ukrán vezérkar szombat reggeli harctéri helyzetjelentésében kiemelte, hogy az elmúlt 24 órában 87 katonai összecsapás volt az orosz és az ukrán csapatok között. Az orosz erők öt rakéta- és 83 légicsapást hajtottak végre, és 102 alkalommal nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel az ukrán katonák állásaira és lakott területekre.

