Az ukrán elnök a győzelem napi tűzszünet részleteinek tisztázását sürgeti

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit, amelyet Vlagyimir Putyin orosz államfő fogalmazott meg a Donald Trumppal nemrégiben folytatott telefonbeszélgetése során – derül ki Zelenszkij csütörtöki Telegram-üzenetéből.

„Megvizsgáljuk, hogy pontosan miről van szó: néhány órányi biztonságról a moszkvai katonai parádé idején, vagy valami többről” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Kiemelte:

Ukrajna a békét támogatja, és minden szükséges diplomáciai erőfeszítést megtesz a háború tényleges befejezése érdekében.

„Javaslatunk az, hogy hosszú távú tűzszünetet kössünk, garantáljuk az emberek biztonságát és a tartós békét” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy ennek érdekében „bármilyen méltó és hatékony formában” együttműködjön.

