Az uniós tanács jóváhagyta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a vonatkozó jogszabályok tanácsi elfogadása lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leghamarabb, akár már 2026 második negyedévében megkezdje a hitel első részletének kifizetését Ukrajnának.

Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta: a hitel 2026-ban és 2027-ben az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit fedezi majd. A finanszírozás szigorú feltételeihez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is

– emelték ki.

A hitelből 30 milliárd euró jut makrogazdasági támogatásra, ami Ukrajna legsürgetőbb költségvetési szükségleteinek kezelésére lesz elhasználható. A maradék 60 milliárd euró Ukrajna védelmi ipari kapacitásainak bővítését teszi lehetővé.

Az EU többéves pénzügyi keretrendszerre vonatkozó szabályozásának elfogadott módosításai lehetővé teszik az Európai Bizottság számára, hogy a pénzügyi piacokon megkezdje a hitelfelvételt, majd megtegye a szükséges lépéseket a hitel első részletének folyósításához. Az EU az összeget két részletben, 2026-ban és 2027-ben egyaránt 45-45 milliárd eurót tervez kifizetni Ukrajnának.

Az ugyancsak csütörtökön elfogadott, Oroszország elleni 20. uniós szankciós csomag rendelkezéseivel az energia területén teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Az EU további 46 hajót vesz fel az orosz energiahordozókra vonatkozóan bevezetett, az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflottát érintő szankciós jegyzékbe. Ezzel a számuk eléri a 632-t.

Az EU két orosz kikötőt, a murmanszki és tuapszei kikötőt, valamint az indonéziai Karimun Oil Terminal kikötőjét is listára helyezte az árnyékflottával való kapcsolataik és az olajárplafon megkerülése miatt.

Az intézkedéssel megnehezítik a tartályhajók beszerzését, és átfogó tilalmat vezetnek be a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását végző tartályhajók, valamint jégtörők karbantartására és egyéb szolgáltatásaira. Ez – mint írták – lehetővé teszi az uniós üzemeltetők számára, hogy felmondják az orosz ügyfeleikkel kötött hosszú távú szerződéseket.

Az EU új intézkedéseivel korlátozza az orosz bankrendszer és az orosz gazdasági tevékenység finanszírozására szolgáló alternatív fizetési csatornák létrehozását is. Az Európai Unió exportkorlátozásokat vezet be az árukra és szolgáltatásokra a gumitól a traktorokon át a kiberbiztonsági szolgáltatásokig.

Az intézkedés vonatkozni fog a jelenlegi szankciók hatálya alá még nem tartozó fémekre, vegyi anyagokra és kiemelten fontos ásványokra. Exportkorlátozások érvényesek továbbá a hadszíntéren használt termékekre és technológiákra, például a robbanóanyagok előállításához használt anyagokra és a drónokra is.

A szankciók megkerülésének csökkentése érdekében az EU a továbbiakban megtiltja minden számítógépes vezérlésű eszköz és rádió exportját olyan országokba, amelyek esetében nagy kockázata van annak, hogy ezeket a termékeket továbbadják Oroszországnak.

A csomag 60 szervezetet listáz – 32-t Oroszországban és 28-at más országokban, köztük Kínában, beleértve Hongkongot, Törökországban, az Egyesült Arab Emírségekben és Thaiföldön -, amelyek közvetlen vagy közvetett támogatást nyújtanak Oroszország katonai iparának, vagy szankciók kijátszásában vesznek részt.

Az új intézkedések szerint megtiltják az orosz kormánytól származó finanszírozást, beleértve az adományokat vagy támogatások elfogadását a kutatás és az innováció területén. Továbbá olyan médiaorgánumokat is érintenek, amelyek megkerülik az uniós sugárzási tilalmat azáltal, hogy tartalmaikat online terjesztik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán üdvözölte a tagállamok megállapodását, és azt mondta: amíg Oroszország fokozza ukrajnai agresszióját, addig az EU a bátor ukrán nemzet támogatását fokozza, lehetővé téve Ukrajna számára, hogy megvédje magát, és nyomást gyakorol Oroszország háborús gazdaságára.

António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében hangsúlyozta: az EU stratégiája, amely az ukrajnai igazságos és tartós béke elérését célozza, a 90 milliárd eurós hitel felszabadítására épül, amely biztosítja a pénzügyi és katonai támogatást Ukrajna számára 2026-ban és 2027-ben, valamint a 20. szankciós csomagra Oroszország ellen, amely Moszkvának a háború folytatását célzó képességét csökkenti.

„Európa szilárdan kiáll, egységes és rendíthetetlen Ukrajna támogatása mellett” – fogalmazott bejegyzésében az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke sürgetőnek nevezte, hogy a hiteltámogatás a lehető leggyorsabban oda kerüljön, „ahol a legnagyobb szükség van rá”. Közölte: Ukrajnának most azonnal szüksége van erre a támogatásra.

A 20. szankciós csomag elfogadásával együtt a tanács csütörtöki döntése fontos az európai biztonság védelmének szavatolásához és egy igazságos, tartós béke eléréséhez – írta az uniós parlament elnöke.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő bejegyzésében azt írta: „a patthelyzet megoldódott”. Oroszország háborús gazdasága egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben Ukrajna jelentős lendületet kap – hangoztatta. Az EU biztosítja Ukrajnának azt, amire szüksége van pozíciójának megtartásához mindaddig, amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök meg nem érti, hogy a háborúja sehová sem vezet – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Forrás: MTI