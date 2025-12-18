Bajtársai megmentésért tüntettek ki egy kárpátaljai rendőrt

Állami kitüntetésben részesült Ivan Batorik, a kárpátaljai rendőrség munkatársa – számolt be róla a rendőrség a hivatalos oldalán december 18-án.

A rendőrt A bátorságért érdemrend III. fokozatával tüntették ki. Az elismerést Igor Klimenko ukrán belügyminiszter adta át.

Az állami kitüntetést a katona bátorságáért és határozott fellépéséért adományozták. A rendőr ugyanis Donyeck megyében teljesített katonai szolgálatot, amikor az egyik harci bevetés során ellenséges tűz alá került társaival. Batorik a veszély ellenére evakuálta sérült társait, így veszteség nélkül sikerült mindenkit megmenteni.

A kitüntetett rendőr továbbra is harci feladatokat lát el Donyeck megyében.

Kárpátalja.ma