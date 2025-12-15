Volodimir Zelenszkij nélkül folytatódnak a tárgyalások Berlinben

Folytatódnak az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti egyeztetések Berlinben. A tárgyalások következő fordulóin az ukrán államfő már nem vesz részt.

Volodimir Zelenszkij az amerikai féllel folytatott megbeszéléseket újságírói kérdésre reagálva nehéznek, de eredményesnek nevezte. Elmondása szerint számos fontos kérdést megvitattak, ám a delegációk jellemzően nem árultak el részleteket, az egyeztetések a nyilvánosság kizárásával folynak.

Az ukrán elnök továbbra is a párbeszéd fontossága mellett érvelt, és hangsúlyozta, hogy a háború befejezése a megfelelő feltételek megteremtésén múlhat. Erről a német fővárosban rendezett német–ukrán gazdasági fórum utáni sajtótájékoztatón beszélt.

Friedrich Merz német kancellár a fórum tanulságait összegezve úgy nyilatkozott, országa támogatja, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unió egységes piacához.

Mindeközben az Európai Uniós külügyminiszterek és az Egyesült Államok képviselőinek mára tervezett online megbeszélése technikai okokból elmaradt.

