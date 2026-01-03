Temetésre készül Bilke
Ismét gyászhír sújtotta Kárpátalját. A bilkei Ivan Popjurkanics a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte a Bilkei kistérség január 3-án.
A védő 1972. május 30-án született. Halálának hírét 2025. augusztus 1-jén erősítették meg.
Ivan Popjurkanics küldetés teljesítése közben veszítette életét Donyeck megyében.
A temetés január 5-én, kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik Bilkén.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Bilkei kistérség)