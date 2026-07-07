Budanov: a háború aktív szakasza még idén lezárulhat

Továbbra is van esély arra, hogy a háború aktív szakasza még az év vége előtt lezáruljon, de jelenleg a felek még mindig az eszkaláció szakaszában vannak – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, kedden megjelent interjújában.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna és Oroszország meddig képes folytatni a háborút, ha a békefolyamat nem hoz kézzelfogható eredményeket, Budanov azt mondta: a felek még évekig képesek harcolni.

Szavai szerint Oroszország jelentős erőforrásokkal rendelkezik a háború folytatásához, Ukrajna számára pedig kulcsfontosságú a partnerek támogatásának megőrzése.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország 2022-ben részleges mozgósítást hajtott végre, amelynek során mintegy 450 ezer embert hívtak be a hadseregbe. Budanov nem zárta ki, hogy erre ismét sor kerülhet.

„Technikai szempontból semmi sem akadályozza meg őket ebben. Az, hogy ezt jelenleg nem akarják megtenni, tény. Ha úgy látják, hogy nincs más lehetőségük, akkor meg fogják tenni” – jegyezte meg.

Fehéroroszországgal kapcsolatban Budanov kijelentette, hogy minden jel szerint Minszk meghallotta Ukrajna figyelmeztetését. Mégis úgy vélte, a Fehéroroszországot érintő kérdéseket nyugodtabban kell kezelni. „Nincs szükségünk még egy ellenségre. Egyszerűen az, hogy még egy ellenségünk és még egy hadszínterünk legyen, biztosan nem szolgálja az érdekeinket” – fejtette ki az elnöki iroda vezetője.

Forrás: MTI

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