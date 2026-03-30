Civil áldozatokat követeltek a hétvégi orosz támadások

Legalább három halálos áldozata volt vasárnap a Donyeck megyében fekvő Kramatorszk elleni orosz légitámadásnak – közölte Vladim Filaskin, a régió katonai kormányzója.

A három kramatorszki áldozat között volt egy 13 éves fiú is, további hét, 20 és 85 év közötti lakos pedig megsebesült. A légitámadásban több lakóépület is megrongálódott. A romok alatt további áldozatok lehetnek. A mentőegységek a helyszínen dolgoznak – írta Filaskin.

Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint egy Mikolajiv megyei játszótéren egy orosz dróncsapás tíz személyt, köztük nyolc gyereket sebesített meg.

A hatóságok közlése szerint egy 13 éves lány nem sokkal később a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe.

Az ukrán légvédelem közlése szerint Oroszország több mint 400 drónnal támadott ukrán területeket, a drónok többségét megsemmisíttették.

A támadások az energetikai infrastruktúrát is érintették. Ukrajna hét megyéjében részleges áramkimaradások vannak.

A csapások következtében Szumi, Odessza, Harkiv, Hmelnickij, Csernyihiv, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben szünetel az áramellátás.

MTI/AP/Mikola Tisz

