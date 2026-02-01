15 bányásszal végzett egy orosz drón Dnyipropetrovszk megyében

Marcsák Gergely Háború

Az orosz hadsereg egyik drónja a DTEK Pavlohradvuhillja bányászati vállalat munkásait szállító buszt vette célba február 1-jén. A Dnyipropetrovszk megye Pavlohradi járásában történt incidensnek 15 bányász esett áldozatul.

A vállalat dolgozóit szállító busz közvetlen közelében csapódott be a tizenöt ember életét kioltó ellenséges drón. További hét utas különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett.

Az esetről a vállalat és Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszk Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be.

„Egy ellenséges pilóta nélküli repülőgép csapódott be a Pavlohradi járás egyik vállalatának céges busza mellett”

nyilatkozta Olekszandr Hanzsa.

A vállalat jelentése szerint

eddig 15 bányász halálát erősítették meg, további heten megsérültek.

A munkásbusz műszakjuk után hazafelé tartó bányászokat szállított.

