15 bányásszal végzett egy orosz drón Dnyipropetrovszk megyében
Az orosz hadsereg egyik drónja a DTEK Pavlohradvuhillja bányászati vállalat munkásait szállító buszt vette célba február 1-jén. A Dnyipropetrovszk megye Pavlohradi járásában történt incidensnek 15 bányász esett áldozatul.
A vállalat dolgozóit szállító busz közvetlen közelében csapódott be a tizenöt ember életét kioltó ellenséges drón. További hét utas különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett.
Az esetről a vállalat és Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszk Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be.
„Egy ellenséges pilóta nélküli repülőgép csapódott be a Pavlohradi járás egyik vállalatának céges busza mellett”
– nyilatkozta Olekszandr Hanzsa.
A vállalat jelentése szerint
eddig 15 bányász halálát erősítették meg, további heten megsérültek.
A munkásbusz műszakjuk után hazafelé tartó bányászokat szállított.
Forrás: informator.ua
