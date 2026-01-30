Zelenszkij: az elmúlt 24 órában nem érte támadás az energiaszektort

Tegnap este óta Oroszország szinte egyáltalán nem hajtott végre katonai támadást az ukrán energiarendszer ellen. Kivételt képez ez alól egy légibomba bevetése, mellyel Donyeck megye földgázhálózatában okoztak károkat – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon közzétett videóüzenetében.

Mint mondta, Ukrajna ennek fényében hasonló gesztust tett, és a mai napon nem támadta az oroszországi energialétesítményeket. Kiemelte ugyanakkor, hogy az ellenség ezúttal az ukrán logisztikára mért csapásokat.

Julija Szviridenko miniszterelnök arról számolt be, hogy az Oroszországi Föderáció az elmúlt 24 órában hétszer csapott le vasúti célpontokra. Az egyik dróntámadás a Dnyipropetrovszk megyei Szinelnikove vasútállomását érte, ahol az oroszok egy speciális villamos erőműként szolgáló vasúti kocsit semmisítettek meg.

A teherkocsik, mozdonyok, a felsővezetékek és a sínpár mellett adminisztratív és ipari épületek is megrongálódtak. Sérültekről nincs információ.

Szviridenko hozzátette, hogy a menetrend szerint Zaporizzsjából induló vonatok biztonsági okokból ma Dnyipróból indulnak. Odáig a Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás által biztosított buszok szállítják az utasokat.

Más ukrajnai célpontokat továbbra is támad Oroszország: Volodimir Zelenszkij az amerikai Philip Morris cég Harkiv megyei raktárai elleni rakétatámadásról számolt be. Légitámadásokról érkezett jelentés Nyikopolból és Herszonból, valamint Harkiv, Szumi és Csernyihiv megyék határ menti területeiről.

