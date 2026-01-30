Zelenszkij: elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák

Ukrajna elvárja, hogy végre legyen hajtva az a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett megállapodás, amelynek keretében Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

„Fontos nyilatkozat az amerikai elnök részéről Kijev és más ukrán városok biztonságának szavatolásáról ebben a rendkívüli téli időszakban. Az áramellátás az élet alapja. Nagyra értékeljük partnereink erőfeszítéseit, amelyekkel segítenek nekünk életeket menteni. Köszönjük, Trump elnök! Küldöttségeink ezt az Egyesült Arab Emírségekben megvitatták. Várjuk a megállapodások végrehajtását. A feszültségcsökkentő lépések hozzájárulnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez” – írta angol nyelven Zelenszkij a mikroblogján.

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” – mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.

Forrás: MTI

(Nyitókép: korábbi felvétel, forrás: president.gov.ua)