Trump: súlyos következményekkel járhat, ha Putyin nem egyezik bele a háború lezárásába

Donald Trump szerint pénteki találkozóját Vlagyimir Putyinnal nagyon gyorsan második is követheti, ugyanakkor súlyos következményekkel járhat, ha az orosz elnök nem egyezik bele a háború lezárásába.

Az amerikai elnök Washingtonban egy, a Kennedy Centerben tartott szerdai eseményen kifejtette, „jó esély van arra, hogy legyen egy második találkozónk, ami produktívabb lesz, hiszen az első arról szól majd, hogy meghatározzuk, hol tartunk„. Megjegyezte, hogy pénteki találkozója Vlagyimir Putyinnal a második megbeszélés előkészítéséül is szolgálhat.

„Ha az első találkozó jól megy, akkor gyorsan jön egy következő, majdnem azonnal” már – jelentette ki Trump hozzátéve, hogy a lehetséges második esemény már Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő között jöhet létre, és amennyiben szükséges, azon ő is részt vesz.

Kérdésre válaszolva Trump kijelentette, „nagyon súlyos következményei” lesznek annak, ha nem sikerül beleegyezésre késztetnie Putyint a háború lezárását illetően. Arra a kérdésre, hogy vajon rá tudja-e venni Vlagyimir Putyint arra, hogy megszűnjenek az ukrán polgári célpontok elleni támadások, az amerikai elnök kétségeit hangoztatta, emlékeztetve arra, hogy „ezt a beszélgetést már lefolytatta” az orosz államfővel, ugyanakkor hozzátette, cél a teljes háború megállítása.

Az amerikai elnök egyben „nagyon jónak” minősítette washingtoni idő szerint szerdán reggel folytatott telefonos megbeszélését Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, valamint megerősítette, hogy Putyinnal folytatott megbeszélésének eredményéről is tájékoztatni fogja őket pénteken.

Forrás: MTI