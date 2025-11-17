Eltűntnek hitt beregszászi járási katona holttestét azonosították

Marcsák Gergely Háború

A Donyeck megyei Bahmut közelében 2023. március 23-án harci küldetés teljesítése közben életét vesztette Dorohi Ivan Ivanovics felsőveresmarti (Velika Kopanya) lakos. A hírt a Nagyszőlősi Városi Tanács közölte a Facebook-oldalán.

Az 1974-ben született gránátvetős katona holttestét november 12-én azonosították.

A városi tanács őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt védő családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Nagyszőlősi Városi Tanács