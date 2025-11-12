Francia fejlesztésű „drónfal” telepítésére készül Ukrajna

Jelentős előrelépést érhet el Ukrajna az orosz támadó drónok elleni harcban. Az ország ugyanis a világ első „drónfalának” telepítésére készül, mely egy a francia Atreyd cég által kifejlesztett innovatív légvédelmi rendszer – írja a Militarnyi portál a Business Insider értesüléseire hivatkozva.

Az amerikai hírportál szerint a rendszer elemei már megérkeztek Ukrajnába, és a következő hetekben várhatóan működőképes lesz. A fejlesztés egy több tucat kis drónból álló védelmi háló, amely valóságos repülő aknamezőt jelent az ellenséges pilóta nélküli repülőgépek számára.

Az ukrajnai „drónfal” lesz az első hasonló védelmi rendszer, melyet valós konfliktusban tesztelnek. A tervek szerint kezdetben városok és a létfontosságú infrastruktúra védelmére használják majd az orosz kamikaze drónok ellen, később pedig irányított rakéták elfogását is végzi majd.

A rendszert robbanótöltetekkel ellátott FPV drónok alkotják, illetve földi indító és irányító platformok. A rendszer a fenyegetést észlelő radar jelzésére aktiválódik, és drónjaival sűrű függönyt hoz létre a légtérben. Az egyes elemek az ellenséges csapásmérők közelében robbannak fel, semlegesítve azokat, mielőtt elérnék a célpontjukat. A „drónfal” szerkezetének változtatását a mesterséges intelligencia teszi lehetővé, az ellenséges objektum röppályájához igazodva.

A rendszer előre betöltött 3D-s térképeknek köszönhetően GPS nélkül is képes működni, ami különösen fontos az elektronikai hadviselés korában. Egy kezelő akár száz drónt is képes irányítani speciális kiképzés nélkül is, elég hozzá csupán az indító és a vészkapcsoló ismerete.

A fejlesztő szerint a rendszer a tesztelés során 100%-os hatékonyságot mutatott, de a valódi próbán Ukrajnában esik majd át. Sikere esetén használatának kiterjesztésével is számolnak, amennyiben hazai gyártmányú drónok is adaptálhatók a rendszerbe.

Kárpátalja.ma

Forrás: Militarnyi

Nyitókép: oboronka.mezha.ua