Újabb dróntámadás érte Ukrajnát

Az éjszaka folyamán, december 12-ére virradóra Oroszország ismét nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna ellen. A támadáshoz 80 csapásmérő drónt vetettek be, amelyek közül az ukrán légvédelem 64-et sikeresen megsemmisített – közölte az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje.

A tájékoztatás szerint a támadás december 11-én 18 órától a következő reggelig tartott. Az ellenség többféle típusú drónt alkalmazott.

A dróntámadás visszaverésében az ukrán légierő repülőegységei, a légvédelmi rakétacsapatok, elektronikai hadviselési egységek, drónelhárító rendszerek, valamint a Honvédelmi Erők mobil tűzcsoportjai vettek részt.

A légierő tájékoztatása szerint 12 drón csapódott be az ország különböző pontjain, nyolc helyszínen, továbbá három helyen regisztráltak lezuhant, megsemmisített drónok darabjait.

Kárpátalja.ma/rbc.ua