Több mint száz drónt vetett be Ukrajna ellen Oroszország

Az orosz hadsereg 105 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra. A támadóeszközök több mint 80 százalékát a légvédelem megsemmisítette, azonban a becsapódások következtében több civil meghalt, illetve megsebesült, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 88 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített. Azonban 14 helyszínen 17 drón célba talált, 5 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája.

Támadás érte Dnyipropetrovszk megyét és Odesszát

Szerdán éjszaka az orosz csapatok drónokkal támadták Dnyipropetrovszk megyét. Két ember meghalt, ketten pedig megsebesültek a csapások következtében – közölte Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Három családi ház megrongálódott, egy pedig megsemmisült. Egy közigazgatási épületben is károk keletkeztek, elektromos távvezetékek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – fűzte hozzá a megyevezető.

Február 4-ére virradó éjjel az orosz hadsereg nagyszabású dróncsapást mért Odesszára. Két ember könnyebben megsebesült – jelentette Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség.

A városvezető arról tájékoztatott, hogy Odessza három kerületében polgári, ipari és létfontosságú infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk. Összesen 20 családi ház és többszintes lakóépület, valamint két óvoda is megrongálódott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)