Dróntámadás érte Odesszát: legalább tizen megsérültek

Április 27-ére virradó éjszaka ismét súlyos dróntámadás érte az ukrajnai Odessza városát. Az orosz erők tömeges csapásokat mértek a település lakónegyedeire és polgári infrastruktúrájára – számolt be róla az RBK-Ukrajina.

A város katonai közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak közlése szerint az éjszaka „rendkívül nehéz” volt. A támadás következtében legalább tíz ember megsérült, köztük két gyermek is, akik orvosi ellátásra szorultak.

A legsúlyosabb károkat a város központi részén, a Primorszki kerületben regisztrálták. Itt több lakóépület, egy szálloda, valamint egyéb civil létesítmények rongálódtak meg. A sérültek többsége szintén ebből a városrészből került ki.

A támadások nem kímélték a Hadzsibej- és a Kijevi kerületet sem, ahol többszintes lakóházak, családi házak és járművek szenvedtek károkat.

A helyszíneken több mint 250 mentő és kommunális dolgozó vett részt az éjszakai mentési és helyreállítási munkálatokban. A hatóságok tájékoztatása szerint a sérültek megkapják a szükséges orvosi ellátást, a megrongálódott otthonok lakói pedig segítséget és információt kapnak a kártérítési lehetőségekről.

Az utóbbi időszakban Oroszország fokozta dróntámadásait Ukrajna déli és keleti régióiban, amelyek továbbra is jelentős veszélyt jelentenek a civil lakosság számára.

