Közel száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok közel 80 százalékát elfogta, azonban Odesszában a kikötőt, lakóházakat és egy hotelt is találat ért, a csapásokban sokan megsebesültek – jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 74 drónt hatástalanított az ország északi, keleti és déli régióiban, azonban 15 helyszínen 20 drón célba talált, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Április 27-ére virradóra újabb tömeges dróntámadás érte Odesszát és környékét, a csapásokban sok civil megsebesült, lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk

– jelentette az Unian hírügynökség az illetékes hatóságok képviselőit, valamint a megye és a város vezetőit idézve.

Inna Verba, az odesszai megyei ügyészség szóvivője közölte, hogy a reggeli adatok szerint 11 ember – közöttük egy 10, valamint egy 1 éves gyerek – sebesült meg a légitámadás következtében. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt eljárást indított.

A legnagyobb károkat Primorszkij kerületben regisztrálták: lakóházak, egy szálloda és egyéb épületek rongálódtak meg a belvárosban

– idézte az Unain Szerhij Liszaknak, Odessza város katonai közigazgatása vezetőjének Telegram-bejegyzését. Támadás érte Hadzsibejszij és Kijevi kerületeit is, ahol többszintes lakóházakban, családi házakban és járművekben keletkeztek károk. A közüzemi szolgálatok több mint 250 munkatársa egész éjjel a helyszíneken dolgozott. A sebesültek minden szükséges orvosi ellátást megkapnak, a megrongálódott házak lakóinak pedig segítséget és tanácsadást nyújtanak a kártérítéssel kapcsolatban – közölte a tisztviselő.

Az ukrán hírügynökség a tengeri kikötők igazgatásának sajtószolgálatának közleménye alapján arról is beszámolt, hogy újabb támadás érte a kikötői infrastruktúrát és a tengeri folyosó működését biztosító létesítményeket. A támadás következtében károk keletkeztek egy energetikai létesítményben a teherszállító terminál területén. Egy naurui zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó kisebb mértékben megrongálódott, a fedélzeten keletkezett tüzet a legénység eloltotta, az eddig adatok szerint a tengerészek közül senki sem sebesült meg.

Forrás: MTI