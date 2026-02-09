Újabb orosz dróntámadás érte Odesszát február 9-én hajnalban. A drónokkal végrehajtott támadás következtében civil infrastruktúra sérült meg a városban.

A történtekről az Odesszai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője, Szerhij Liszak Telegram-bejegyzésében számolt be.

A közlés szerint az orosz hadsereg lakóövezeteket vett célba. Az előzetes adatok alapján több többemeletes és családi ház, valamint kommunális létesítmények rongálódtak meg. A város több kerületében fennakadások voltak az alapvető közműszolgáltatások működésében.

A találatok következtében tűz ütött ki egy lakóház tetején, emellett megsérült egy gázvezeték is, amelynek javítását azonnal megkezdték a szakemberek. Több személygépkocsi és egy nem lakáscélú épület is lángra kapott.

A helyszíneken a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok, a gázszolgáltató és a kommunális vállalatok egységei dolgoznak. A mentési és helyreállítási munkálatok jelenleg is tartanak, a károk felmérése folyamatban van.

Később a hatóságok megerősítették, hogy a támadásnak egy halálos áldozata van.

Kárpátalja.ma