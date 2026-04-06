Dróntámadás Harkivban: sérültek

Orosz dróntámadás érte Harkiv városát április 6-án – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata. Előzetes adatok szerint legalább öt ember sérült meg.

A támadás következtében a város Kijevi kerületében megrongálódott egy kilencemeletes lakóépület felső szintje, valamint a közelben parkoló járművekben is károk keletkeztek. Egy másik helyszínen a pilóta nélküli repülőeszköz egy buszmegálló közelében robbant fel, ahol egy autóbusz is megrongálódott.

A becsapódások következtében több helyen tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók rövid időn belül eloltottak.

A mentési munkálatok során a támadók drónokkal vették célba a helyszínen dolgozó egységeket. A hatóságok közlése szerint a beavatkozó állomány nem sérült meg.

Az újabb becsapódások következtében egy oktatási intézmény ablakai betörtek, továbbá tüzek keletkeztek a városban és annak környékén.

A helyszíneken a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentők és a közműszolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

A támadások során eddig öt sérültről érkezett jelentés.

Kárpátalja.ma

