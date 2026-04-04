Közel 300 orosz drón támadta Ukrajnát az éjjel
Szombatra virradóra az orosz hadsereg 286 Sahíd, Gerbera, Italmasz és más típusú kamikazedrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A támadó eszközöket az oroszországi Brjanszk, Satalovo, Kurszk, Millerovo, Orel és Primorszko-Ahtarszk térségéből indították.
Az ukrán légvédelmi egységeknek kijevi idő szerint 07:00 óráig 260 légi célpontot sikerült megsemmisíteniük az ország északi, déli, keleti és középső részén.
10 helyszínről érkezett jelentés 11 pilóta nélküli repülőgép becsapódásáról, 6 esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.
A veszély továbbra sem múlt el, az Ukrán Légierő kijevi idő szerint 8.30-kor még legalább 20 ellenséges drónt észlelt a légtérben.
Hol keletkeztek a legnagyobb károk?
Az éjjeli órákban több drón is elérte Szumi egyik lakóövezetét. A város Zaricsniji kerületében tűz ütött ki egy társasház legfelső emeletein, 7 ember megsérült.
Támadás érte Kijev Darnickiji kerületét, becsapódó törmelékek okoztak tüzet egy négyszintes irodaház tetején.
Poltava megyében egy gyárüzem területén dolgoznak a tűzoltók.
