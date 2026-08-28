Egy logisztikai központot és egy hipermarketet is orosz dróntámadás ért

Kijev közelében megsemmisült a Nova Posta piacvezető ukrán magán logisztikai és expressz csomagküldő vállalat elosztóközpontja, Zaporizzsjában pedig találat érte az Epicentr barkács- és építőanyag-áruházlánc egyik hipermarketét, civil áldozatai is vannak a dróncsapásoknak – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Péntekre virradóra a Kijev közelében található Bilohorodkai kistérséget több dróncsapás érte, amelyekben megsemmisült a Nova Posta vállalat elosztóközpontja – tette közzé Anton Ovszijenko polgármester a Facebookon. A vállalat sajtószolgálata azt közölte, hogy a dolgozók közül senki sem sebesült meg, az ügyfeleknek pedig megtérítik a megsemmisült küldemények bejelentett értékét.

Forrás: MTI

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