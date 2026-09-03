Egy nyolcgyermekes család talált menedéket Kárpátalján

Újabb, a háború sújtotta térségből menekülő nagycsalád talált biztonságos menedékre Kárpátalján.

A nyolc gyermeket nevelő család a Donyeck megyei Avgyijivkából érkezett megyénkbe. A Jakovljev család 2024-ben kényszerült elhagyni otthonát az orosz–ukrán háború miatt, ezt követően a Kijev megyei Taraszivkában telepedtek le.

A térség biztonsági helyzetének romlása miatt azonban ismét menekülni kényszrültek. A családot a Beregkövesdi kistérséghez tartozó Árdánházán helyezték el. A következő időszakban a gyermekek oktatási intézményekben történő elhelyezése következik.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja megye kormányzója közleményében hangsúlyozta: a régió továbbra is biztonságos hátországként igyekszik segítséget és menedéket nyújtani azoknak, akik a háború miatt kénytelenek elhagyni otthonukat.

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