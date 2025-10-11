Egyre többször támadja Ukrajna energiarendszerét az orosz haderő

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az Ukrajna energiainfrastruktúrája elleni támadásokat. Erről Makszim Timcsenko, a legnagyobb ukrán energiacég, a DTEK vezérigazgatója beszélt egy interjúban.

A vezérigazgató azonban kiemelte, hogy az ukránoknak nem kell sötétben átvészelni a következő hónapokat.

„Ezúttal Oroszországnak nem fog sikerülni sötétségbe taszítania Ukrajnát. Elviselhetetlenné teszik az életünket, nagyon-nagyon nehézzé…. De nem fog sikerülni elpusztítaniuk az energiarendszerünket”

– közölte Timcsenko.

Hozzátette azonban, hogy sok minden függ az orosz támadások mértékétől és az ukrán légierő védelmi képességeinek hatékonyságától. A frontközeli területeken ugyanis egy orosz rakéta percek alatt eltalálhat egy elektromos alállomást, így a légierőnek nincs ideje reagálni.

Kárpátalja.ma

