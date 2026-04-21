Éjszaka rakétákkal és több mint 140 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg két rakétával és 143 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok több mint 80 százalékát elfogta, azonban a csapásokban sokan megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 116 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen 22 drón célba talált, 7 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az ország északkeleti részén, az ukrán-orosz határ közelében fekvő Szumiban 15 ember megsebesült az éjszakai légicsapásokban – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség.

Az orosz drónok a város lakóövezetét támadták meg, többszintes épületek és személygépkocsik károsodtak, egy drón egy egészségügyi intézmény területén csapódott be – fűzte hozzá a megyevezető. A sebesültek többsége idős, de három kiskorú is van közöttük. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 7 helyszínen észleltek becsapódásokat, és a mentési munkálatokat az ismétlődő támadások miatt többször is meg kellett szakítani.

A Doneck megyei Szlovjanszkban három ember megsebesült, és egy oktatási intézmény megsemmisült a város központi negyedére mért két éjszakai légicsapás következtében – közölte Vadim Ljah, a városi katonai közigazgatás vezetője a Facebookon közzétett videóban, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett.

Forrás: MTI