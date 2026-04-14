Éjszaka rakétákkal és több mint száz drónnal támadták Ukrajnát

Az orosz hadsereg négy irányított légi rakétával 129 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok közel 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásokban legalább egy ember megsebesült, kikötői infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg Izmailban, valamint lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy irányított légi rakétát és 114 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 8 helyszínen 12 drón célba talált, 5 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A további három rakétával kapcsolatos információkat egyelőre vizsgálják. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Harkivban egy orosz drón egy többemeletes lakóházba csapódott a város Sevcsenkivszkij kerületében, ennek következtében egy 44 éves nő megsebesült és tűz keletkezett, amelyet sikerült gyorsan megfékezni – közölte az ukrán Katasztrófavédelmi Szolgálat sajtószolgálatát idézve az Interfax Ukrajina hírügynökség.

Az orosz csapatok éjszaka támadást indítottak az Odessza megyei Izmail kikötői infrastruktúrája ellen, amelynek következtében egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó, valamint az infrastruktúra és a berendezések egyes elemei megrongálódtak – közölte Olekszij Kuleba, a helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon. A támadásban senki sem sebesült meg, „a kritikus infrastrukturális létesítmény működése továbbra is stabil”

– fűzte hozzá Kuleba.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézte Oleh Kiper katonai kormányzót is, aki beszámolt arról, hogy megrongálódott a móló, egy uszály, kikötői létesítmények, továbbá megsemmisült egy szerelőműhely épülete, két autóbusz, hét személygépkocsi, és károk keletkeztek egy mentőautóban, valamint hat családi ház tetőszerkezete is megrongálódott.

MTI