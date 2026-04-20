Éjszaka több mint 140 drónnal támadott ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 142 csapásmérő és álcadrónnal – közöttük reaktív meghajtású eszközökkel – támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok 80 százalékát elfogta, azonban a csapásokban többen pedig megsebesültek, lakóházakban keletkeztek károk, és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 113 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 18 helyszínen 28 drón célba talált, 6 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé Telegram-csatornáján a légierő parancsnoksága. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A Kijev megyei Brovari járásban történt dróntámadás következtében egy 1974-ben született férfi megsérült, akit a helyi kórházba szállítottak – jelentette Mikola Kalasnik katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség. A csapásban két családi ház is megrongálódott.

Olekszandr Vilkul, Krivij Rih védelmi tanácsa vezetőjének Telegramon közzétett bejegyzésére hivatkozva arról is beszámolt a hírügynökség, hogy találat érte az ország középső részén fekvő ipari központ egyik kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményét. A csapások következtében többszintes lakóházak is megrongálódtak, az eddig adatok szerint egy ember könnyebben megsebesült – közölte Vilkul.

Emellett az orosz hadsereg drónokkal támadta Harkiv városát, ahol az Osznovjanszkij kerületben két ember sebesült meg – közölte Ihor Terehov polgármester Telegramon közzétett jelentése nyomán az Unian hírügynökség.

A védelmi minisztérium hírszerzési főosztályának különleges egysége az ideiglenes megszállás alatt lévő Krím félszigeten vasárnapra virradóra sikeres csapást mért az orosz haditengerészet két nagy deszanthajójára és egy radarállomásra – közölte hétfőn reggel hivatalos honlapján a főosztály. A jelentés szerint a megrongált hajók összértéke meghaladhatja a 150 millió dollárt.

Forrás: MTI