Éjszaka több mint kétszáz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 215 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak halálos áldozataik is vannak, lakóházak rongálódtak meg, ipari, vasúti és kikötői infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 189 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 13 helyszínen 24 drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Április 22-ére virradó éjjel az orosz hadsereg drónokkal támadta Zaporizzsja-Live vasútállomást, a támadás célpontja a rendező pályaudvar volt – jelentette Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításáért felelős miniszterelnök-helyettesének Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség. Az egyik drón egy szerelvény közvetlen közelében csapódott be, ennek következtében a segéd-mozdonyvezető életét vesztette, a mozdonyvezető pedig megsebesült, őt kórházba szállították.

A kormányfőhelyettes arról is beszámolt, hogy az éjszakai orosz támadás Odessza kikötői infrastruktúráját is érintette. A dróntalálatok következtében több helyen felcsaptak a lángok, de senki sem sebesült meg. Megrongálódtak a kikötői mólók, raktárépületek, a vasúti infrastruktúra és több kikötői vállalati létesítmény is.

„Ez a terrorizmus újabb bizonyítéka: Oroszország a békés emberek ellen háborúzik, azok ellen, akik csupán a munkájukat végezték, és mozgásban tartják az országot” – jegyezte meg Kuleba.

Az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült a Szumi megyei Jampili kistérségben a lakóépületeket ért orosz támadások következtében – tette közzé a Telegramon Oleh Hirohorov katonai kormányzó.

Forrás: MTI

Fotó: Korábbi felvétel. Dróntámadás. Luck. Ihor Poliscsuk.