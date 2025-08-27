Elesett Ursanszkij Jurij

Sz. Kárpáthy Kata Háború

Nagyszőlősi katona az orosz-ukrán háború újabb kárpátaljai áldozata.

Elesett Ursanszkij Jurij kapitány – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács augusztus 27-én a Facebookon.

Ursanszkij Jurij Boriszovics 2001-ben született. Az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében teljesített szolgálatot egy önjáró tüzérségi üteg parancsnokságának kapitányaként. A fiatal védő Zaporizzsja megyében, Lukjanivkánál vesztette életét augusztus 26-án, harci feladat teljesítése közben.

Ursanszkij Jurij 24 éves volt.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

