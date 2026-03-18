Técsői járási katona esett el a fronton
A kelet-ukrajnai harcok során elhunyt az 1989. augusztus 13-án született Vaszil Vasziljovics Macola, a técsői járási Vajnág (Vonyihove) lakosa – olvasható a Técsői Városi Tanács Facebook-oldalán.
Az elesett védő holttestét a mai napon, március 18-án szállították szülőfalujába.
Az Anonsz Zakarpattya cikke szerint a géppuskásként szolgált Vaszil Macola 2025. június 22-én hunyt el a Szumi megyei Avgyijivka közelében, és mindeddig eltűntként tartották nyilván.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.