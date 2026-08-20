Két éve eltűnt királyházai katona halálhírét erősítették meg

Nagy Nikolett Háború

Szomorú hírt közölt a Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció a Facebook-oldalán augusztus 19-én. A csatatéren vesztette életét Viktor Telesev.

A 39 éves védő Királyháza lakosa volt.

A férfit sokáig eltűntként tartották nyilván, nemrég azonban megerősítették a halálhírét. A katona harci küldetés teljesítése közben vesztette életét még 2024. június 15-én Donyeck megyében.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

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