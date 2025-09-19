Az EB jóváhagyta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot

Az Európai Bizottság szeptember 19-én jóváhagyta az Oroszország elleni 19. szankciócsomagot.

A döntésről Brüsszelben számolt be az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho. Tájékoztatása szerint a csomagot még hétfő délután ismerteti Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

A szankciós csomag végleges elfogadásához az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása szükséges, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása kell.

Nyitókép: Getty Images

Forrás: Az rbc.ua nyomán

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: