Megjelent az Európai Unió 24 pontos béketerve

A brit The Telegraph tette közzé az Európai Unió 24 pontos tervezetét, amely új módon képzeli el a háború befejezését. A dokumentum az amerikai javaslat kemény feltételeivel szemben igyekszik alternatívát kínálni – írja a Bukvi hírportál.

A sajtóban kiszivárgott európai terv élesen eltér a Trump-adminisztráció által előterjesztett 28 pontos javaslattól. Pontjai leginkább a háború utáni béke biztos fenntartását célozzák, és Ukrajna számára megnyugtatóbb engedményeket tartalmaznak.

A terv főbb intézkedései témák szerint csoportosítva:

Biztonsági garanciák: Ukrajna jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákat kap, amelyek hasonlóak a NATO Alapokmányának 5. cikkéhez.

EU- és NATO-tagság: Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz. A szövetség minden tagjának beleegyezésével a NATO-tagság is lehetségessé válna.

Hadsereg létszáma: az európai terv nem szabályozná az Ukrán Fegyveres Erők létszámát és a védelmi ipar kapacitását. Kijevnek jogában állna szövetséges erőket állomásoztatni az ország területén.

Egyértelmű szuverenitás: Ukrajna teljes szuverenitásának megerősítése. Kijevet nem kényszerítenék semlegesség betartására.

Teljes tűzszünet: a terv előírja Ukrajna és Oroszország számára a tűzszünet betartását légen, vízen és szárazföldön.

Béke ellenőrzése: Ukrajna szövetségesei, élükön az Egyesült Államokkal, távolról ellenőrzik a tűzszünet betartását.

Gyermekek és foglyok hazatérése: Oroszország visszaadja az összes kitelepített ukrán gyermeket, aminek folyamatát a nemzetközi partnerek kísérik figyelemmel. A háborús felek az összes hadifoglyukat szabadon engedik. Oroszország az összes civil foglyot is szabadon bocsátja.

Helyreállítás és jóvátétel: Ukrajna teljes mértékben újjáépül, és anyagi kártérítést kap a befagyasztott orosz pénzeszközökből.

Energiaszektor: Ukrajna megkapja az ellenőrzést a zaporizzsjai atomerőmű és a kahovkai vízerőmű felett. Akadálytalanul közlekedhet a Dnyeper folyón, és visszakapja az ellenőrzést a Kinburn-félsziget fölött.

Területi kérdések: A területi tárgyalások megkezdéséhez a jelenlegi frontvonal befagyasztását javasolják, mivel ezt a kérdést csak teljes tűzszünet esetén lehet tisztázni. Oroszország és Ukrajna vállalja, hogy nem próbálja erőszakkal megváltoztatni a megállapodásban meghatározott határokat.

Az Oroszországgal szembeni szankciók: a gazdasági szankciók feloldása fokozatos lesz, és csak a fenntartható béke elérése után kezdődik el.

Az európai elképzelések Kijev hosszú távú biztonságát és szuverenitását tartják szem előtt. Tervük egyértelmű feltételeket vázol fel a humanitárius rendezés és a gazdasági fellendülés kérdésében.

Az EU tervének szinte minden pontja eltér bizonyos mértékben az amerikai javaslatoktól.

