Europol-vezetésű nyomozás segíti az elhurcolt ukrán gyerekek felkutatását

Az Europol és partnerei 45 elhurcolt ukrán gyerek felkutatásában értek el eredményt – közölte Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete hétfőn.

Az ukrán hatóságok becslése szerint az orosz megszállók több mint 19 ezer gyereket hurcoltak el az ideiglenesen megszállt területekről Oroszországba vagy Fehéroroszországba. Egyes gyerekeket orosz családok fogadtak örökbe, másokat átnevelő táborokban vagy pszichiátriai intézményekben tartanak fogva.

Az európai szervezetek fejlett digitális eszközöket és nyílt forrású adatgyűjtési módszereket alkalmaztak a gyerekek tartózkodási helyének felderítésére, valamint a deportálások megszervezésében részt vevő személyek azonosítására, és 45 jelentést állítottak össze.

A jelentések olyan információkat tartalmaznak, amelyek segíthetik az elhurcolt gyerekek felkutatását, többek között az elszállításuk útvonalaira, a deportálásban közreműködő személyekre, például árvaházak vezetőire, katonai egységekre, valamint azokra a helyszínekre és intézményekre vonatkozóan, ahová a gyerekeket vitték. Emellett azonosítottak olyan online felületeket is, amelyeken feltételezhetően elhurcolt gyerekek fényképei jelentek meg.

A műveletben részt vevő országok között volt Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Málta, Hollandia, Norvégia, Portugália, Románia, Spanyolország, Ukrajna, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. A Nemzetközi Büntetőbíróság is támogatta az akciót.

