Kárpátaljai katonák is hazatértek az orosz hadifogságból

Mint korábban írtuk, április 24-én hadifogolycserére került sor Ukrajna és Oroszország között, minek köszönhetően 193 ukrán katona térhetett haza. Miroszlav Bileckij, a megyei katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a kiszabadult foglyok között kárpátaljaiak is vannak.

Mint fogalmazott, négy honfitársunk térhetett haza az ellenséges fogságból. Mindnyájan az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi egységeinek katonái.

A megyevezető üdvözölte a kiszabadult kárpátaljai katonákat, valamint köszönetet mondott Volodimir Zelenszkij államfőnek és csapatának a fogolycsere megszervezéséért.

Kárpátalja.ma

